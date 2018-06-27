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Шість моряків, яких 1,5 роки не випускали з Греції, повернулися в Україну

Середа, 27 червня 2018, 10:03

Шість українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися в Україну.

Про це повідомив глава МЗС Павло Клімкін у Twitter.

"Гарна ранкова новина: 6 українських моряків судна RS 300-97, які понад півтора року перебували під забороною виїзду з Греції, повернулися цієї ночі до України", - написав він.

Клімкін відзначив, що цьому передувала "тривала, складна, але результативна робота консулів".

"Працюємо, щоб інші також повернулися до своїх рідних та близьких", - підсумував міністр.

Як повідомлялося, у листопаді 2016 року вантажне судно RS 300-97 під прапором України з сімома членами екіпажу – громадянами України, які, за словами капітана, виконували рейс з Чорногорії в Ліван, подало сигнал біди в територіальних водах Греції і через несправність було доставлене на буксирі в порт Палеохора на острові Крит.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Efsyn.gr, на борту судна виявили мільйони пачок сигарет, походження яких було важко ідентифікувати. Екіпаж стверджував, що вантаж легальний. Розслідування підтвердило, що за маршрутом українського судна не фіксувалися випадки контрабанди.

Читайте також: Стоп-машина. Як українські моряки сидять у закордонних в'язницях 

Українська правда
Теми: УкраїнаГреціяМЗС
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