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Шесть моряков, которых 1,5 года не выпускали из Греции, вернулись в Украину

Среда, 27 июня 2018, 10:03

Шесть украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись в Украину.

Об этом сообщил глава МИД Павел Климкин в Twitter.

"Хорошая утренняя новость: 6 украинских моряков судна RS 300-97, которые более полутора лет находились под запретом выезда из Греции, вернулись ночью в Украину", - написал он.

Климкин отметил, что этому предшествовала "сложная, но результативная работа консулов".

"Работаем, чтобы другие также вернулись к своим родным и близким", - подытожил министр.

Как сообщалось, в ноябре 2016 года грузовое судно RS 300-97 под флагом Украины с семью членами экипажа – гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, подало сигнал бедствия в территориальных водах Греции и из-за неисправности было доставлено на буксире в порт Палеохора на острове Крит.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Efsyn.gr, на борту судна обнаружили миллионы пачек сигарет, происхождение которых было трудно идентифицировать. Экипаж утверждал, что груз легальный. Расследование подтвердило, что по маршруту украинского судна не фиксировались случаи контрабанды.

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Украинская правда

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Темы: УкраинаГрецияМИД
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