Вищу раду правосуддя "замінували"

Колектив Вищої ради правосуддя евакуювали через повідомлення про замінування.

27 червня у Вищій раді правосуддя заплановано засідання першої і третьої дисциплінарних палат, повідомляє ВРП.

Поліція Києва інформує, що повідомлення про замінування адміністративної будівлі на вулиці Студентській надійшло о 9:15.

Правоохоронці евакуювали з приміщення більше 100 відвідувачів та працівників закладу.

Триває перевірка приміщення будівлі та прилеглої до неї території.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.