Вищу раду правосуддя "замінували"
Середа, 27 червня 2018, 10:55
Колектив Вищої ради правосуддя евакуювали через повідомлення про замінування.
27 червня у Вищій раді правосуддя заплановано засідання першої і третьої дисциплінарних палат, повідомляє ВРП.
Поліція Києва інформує, що повідомлення про замінування адміністративної будівлі на вулиці Студентській надійшло о 9:15.
Правоохоронці евакуювали з приміщення більше 100 відвідувачів та працівників закладу.
Триває перевірка приміщення будівлі та прилеглої до неї території.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.