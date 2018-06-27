Вищу раду правосуддя "замінували"

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Середа, 27 червня 2018, 10:55

Колектив Вищої ради правосуддя евакуювали через повідомлення про замінування.

27 червня у Вищій раді правосуддя заплановано засідання першої і третьої дисциплінарних палат, повідомляє ВРП.

Поліція Києва інформує, що повідомлення про замінування адміністративної будівлі на вулиці Студентській надійшло о 9:15.

Правоохоронці евакуювали з приміщення більше 100 відвідувачів та працівників закладу.

Триває перевірка приміщення будівлі та прилеглої до неї території.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

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Теми: Київ поліція
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