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Высший совет правосудия "заминировали"

Среда, 27 июня 2018, 10:55

Коллектив Высшего совета правосудия эвакуировали из-за сообщения о заминировании.

27 июня в Высшем совете правосудия запланировано заседание первой и третьей дисциплинарных палат, сообщает ВСП.



Полиция Киева информирует, что сообщение о заминировании административного здания на улице Студенческой поступило в 9:15.

Правоохранители эвакуировали из помещения более 100 посетителей и работников заведения.

Идет проверка помещения здания и прилегающей к ней территории.



Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Темы: Киевполиция
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