Высший совет правосудия "заминировали"

Коллектив Высшего совета правосудия эвакуировали из-за сообщения о заминировании.



27 июня в Высшем совете правосудия запланировано заседание первой и третьей дисциплинарных палат, сообщает ВСП.





Полиция Киева информирует, что сообщение о заминировании административного здания на улице Студенческой поступило в 9:15.



Правоохранители эвакуировали из помещения более 100 посетителей и работников заведения.



Идет проверка помещения здания и прилегающей к ней территории.





Решается вопрос об открытии уголовного производства.