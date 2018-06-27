Высший совет правосудия "заминировали"
763 просмотра
Среда, 27 июня 2018, 10:55
Коллектив Высшего совета правосудия эвакуировали из-за сообщения о заминировании.
27 июня в Высшем совете правосудия запланировано заседание первой и третьей дисциплинарных палат, сообщает ВСП.
Полиция Киева информирует, что сообщение о заминировании административного здания на улице Студенческой поступило в 9:15.
Правоохранители эвакуировали из помещения более 100 посетителей и работников заведения.
Идет проверка помещения здания и прилегающей к ней территории.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
powered by lun.ua
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"