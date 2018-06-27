СБУ передумала арештовувати рахунки фірми, яка подарувала їй будинок - ЗМІ

СБУ зняла арешт з рахунків компанії "Укргазпетролеум" після того, як її директор разом з колишніми топ-менеджерами Сергія Курченка вирішили подарувати спецслужбі багатоповерхівку.

Про це йдеться в сюжеті програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Журналісти розповіли, що в червні 2017 року Служба безпеки України наклала арешт на рахунки компанії-імпортеру скрапленого газу "Укргазпетролеум" у рамках кримінального провадження за фактом ухилення від сплати податків, фіктивного підприємництва та легалізації коштів, набутих злочинним шляхом. Окрім "Укргазпетролеуму", у цій справі фігурують ще 2 компанії - "Нафтопродукт Трейдинг" і "НП- Трейдинг" - які журналісти пов’язують з біглим олігархом Сергієм Курченком.

Повідомляється, що вже наступного дня після накладання арешту благодійний фонд "Розбудова" виграв конкурс на визначення переможця будівництва багатоповерхівки для управління СБУ на Закарпатті. Фонд створений громадською організацією, яка заснована екс-топ-менеджерами Курченка Олександром Динником і Андрієм Гаркушою, а також директором "Укргазпетролеуму" Віктором Журавльовим. Благодійний фонд вирішив подарувати спецслужбі 38 із 48 квартир у будинку.

За даними журналістів, раніше Динник очолював Брокбізнесбанк, що належав Курченко, а Гаркуша - колишній член наглядової ради іншого банку Курченка - "Реал". Нині Динник перебуває у розшуку.

Крім того, йдеться в сюжеті, директор фірми "Ера Новації", яка в конкурсній пропозиції фонду вказана генпідрядником будівництва житла для УСБУ на Закарпатті, розповів, що вони ніколи не чули ані про благодійний фонд "Розбудова", ані про об’єкт, який фірма начебто має будувати на замовлення цього фонду.

З'ясувалося, що через місяць після виграного конкурсу на побудову багатоквартирного будинку в Ужгороді директор "Укргазпетролеуму" намагався у суді скасувати арешт рахунків компанії. Під час засідання заслухали пояснення слідчого СБУ, який не заперечував проти зняття арешту з рахунків фірми і запевнив, що необхідність арештовувати грошові кошти "Укргазпетролеуму" відпала.

З протоколу засідання, опублікованого на сайті СБУ, журналісти дізналися, що "Міжнародний благодійний фонд "Розбудова" вирішив подарувати державі 100% будівлі. З 48 квартир, яких має намір побудувати "Розбудова", - 79% від загальної площі підлягатиме передачі Управлінню Служби безпеки України в Закарпатській області. Також на сайті фонду сказано, що ще 21% квартир він подарує військовим ЗСУ.