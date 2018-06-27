СБУ передумала арестовывать счета фирмы, подарившей ей дом - СМИ

СБУ сняла арест со счетов компании "Укргазпетролеум" после того, как ее директор вместе с бывшими топ-менеджерами Сергея Курченко решили подарить спецслужбе многоэтажку.

Об этом говорится в сюжете программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Журналисты рассказали, что в июне 2017 года Служба безопасности Украины наложила арест на счета компании-импортера сжиженного газа "Укргазпетролеум" в рамках уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов, фиктивного предпринимательства и легализации средств, приобретенных преступным путем. Кроме "Укргазпетролеума", в этом деле фигурируют еще 2 компании - "Нефтепродукт Трейдинг" и "НП-Трейдинг" - которые журналисты связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Сообщается, что уже на следующий день после наложения ареста благотворительный фонд "Развитие" выиграл конкурс на определение победителя строительства многоэтажки для управления СБУ на Закарпатье. Фонд создан общественной организацией, которая основана экс-топ-менеджерами Курченко Александром Дынником и Андреем Гаркушей, а также директором "Укргазпетролеума" Виктором Журавлевым. Благотворительный фонд решил подарить спецслужбе 38 из 48 квартир в доме.

По данным журналистов, ранее Дынник возглавлял Брокбизнесбанк, принадлежавший Курченко, а Гаркуша - бывший член наблюдательного совета другого банка Курченко - "Реал". Сейчас Дынник находится в розыске.

Кроме того, говорится в сюжете, директор фирмы "Эра новации", которая в конкурсном предложении фонда указана генподрядчиком строительства жилья для УСБУ на Закарпатье, рассказал, что они никогда не слышали ни о благотворительном фонде "Развитие", ни об объекте, который фирма якобы должна строить по заказу этого фонда.

Выяснилось, что через месяц после выигранного конкурса на строительство многоквартирного дома в Ужгороде директор "Укргазпетролеума" пытался в суде отменить арест счетов компании. Во время заседания заслушали объяснения следователя СБУ, который не возражал против снятия ареста со счетов фирмы и заверил, что необходимость арестовывать денежные средства "Укргазпетролеума" отпала.

Из протокола заседания, опубликованного на сайте СБУ, журналисты узнали, что "Международный благотворительный фонд "Развитие" решил подарить государству 100% здания. Из 48 квартир, которые намерено построить "Развитие", - 79% от общей площади подлежит передаче управлению Службы безопасности Украины в Закарпатской области. Также на сайте фонда говорится, что еще 21% квартир он подарит военным ВСУ.