НАЗК передало протокол на Дейдея до суду

Національне агентство з питань запобігання корупції спрямувало до суду протокол стосовно народного депутата Євгена Дейдея.

НАЗК встановило, що у вересні 2017 року він використовував депутатські повноваження для задоволення приватного інтересу і чинив дії на свою користь, направляючи депутатське звернення до генерального прокурора.

Цим самим він порушив вимоги пункту 3 частини першої статті 28 закону "Про запобігання корупції" і частин 2 та 3 статті 8 закону "Про статус народного депутата України".

Тож депутат діяв в умовах реального конфлікту інтересів, що є адміністративним правопорушенням, зазначає НАЗК.

Крім того, через конфлікт інтересів складено протоколи щодо начальника Держлікслужби у Кіровоградській області Лілії Панфілової, яка підписала наказ про виплату премій працівникам служби, преміювавши й себе (ч. 1 та 2 стю 172-7 КУпАП).

Також за порушення обмежень на зайняття іншою оплачуваною діяльністю складено протокол на начальника одного з відділів Пологівської РДА Запорізької області Анатолія Діхтяра.

Посадовець виконував роботу голови державної екзаменаційної комісії у закладі вищої освіти, яка не є безпосередньо викладацькою (або педагогічною) діяльністю.

А стосовно провідного лікаря ветеринарної медицини прикордонного інспекційного пункту Одеської регіональної служби Держветсанконтролю Катерини Збудчак склали протокол за отримання у подарунок станції технічного обслуговування від громадянки, яка не є їй близькою особою.