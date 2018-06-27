НАПК передало протокол на Дейдея в суд

Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол в отношении народного депутата Евгения Дейдея.



НАПК установило, что в сентябре 2017 года он использовал депутатские полномочия для удовлетворения частного интереса и совершал действия в свою пользу, направляя депутатское обращение к генеральному прокурору.



Тем самым он нарушил требования пункта 3 части первой статьи 28 закона "О предупреждении коррупции" и части 2 и 3 статьи 8 закона "О статусе народного депутата Украины".

Поэтому депутат действовал в условиях реального конфликта интересов, что является административным правонарушением, отмечает НАПК.

Кроме того, из-за конфликта интересов составлены протоколы в отношении начальника Гослекслужбы в Кировоградской области Лилии Панфиловой, которая подписала приказ о выплате премий работникам службы, премировав и себя (ч. 1 и 2 стью 172-7 КУоАП).



Также за нарушение ограничений на занятие другой оплачиваемой деятельностью составлен протокол на начальника одного из отделов Пологовского РГА Запорожской области Анатолия Дихтяра.

Чиновник выполнял работу главы государственной экзаменационной комиссии в высшем учебном заведении, которая не является непосредственно преподавательской (или педагогической) деятельностью.

А в отношении ведущего ветеринарного врача пограничного инспекционного пункта Одесской региональной службы госветсанконтроля Екатерины Збудчак составили протокол за получение в подарок станции технического обслуживания от гражданки, которая не является ей близким лицом.