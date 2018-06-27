МЗС Британії пояснює, чому Україна є демократією на відміну від Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон пояснив чому він має позитивні сподівання щодо демократичного розвитку України.

Про це він заявив у виступі на конференції щодо реформ в Україні, яка відбувається в Копенгагені, пише "Європейська правда".

Джонсон нагадав , що наступного року в Україні відбудуться парламентські та президентські вибори і багато хто занепокоєний через невизначеність які вони несуть.

Натомість, голова британського МЗС закликав зважати на позитивний наслідок цього.

"Результати виборів в Україні справді неясні, і це фундаментальна відмінність України від їх великого сусіда, де результати добре відомі більше ніж за рік!", - наголосив він, викликавши оплески в залі.

Борис Джонсон також позитивно відгукнувся щодо перебігу реформ в Україні.