МЗС Британії пояснює, чому Україна є демократією на відміну від Росії
Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон пояснив чому він має позитивні сподівання щодо демократичного розвитку України.
Про це він заявив у виступі на конференції щодо реформ в Україні, яка відбувається в Копенгагені, пише "Європейська правда".
Джонсон нагадав , що наступного року в Україні відбудуться парламентські та президентські вибори і багато хто занепокоєний через невизначеність які вони несуть.
Натомість, голова британського МЗС закликав зважати на позитивний наслідок цього.
"Результати виборів в Україні справді неясні, і це фундаментальна відмінність України від їх великого сусіда, де результати добре відомі більше ніж за рік!", - наголосив він, викликавши оплески в залі.
Борис Джонсон також позитивно відгукнувся щодо перебігу реформ в Україні.