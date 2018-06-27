МИД Британии объясняет, почему Украина является демократией в отличие от России
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объяснил почему он имеет положительные ожидания относительно демократического развития Украины.
Об этом он заявил в выступлении на конференции по реформам в Украине, которая происходит в Копенгагене, пишет "Европейская правда".
Джонсон напомнил, что в следующем году в Украине пройдут парламентские и президентские выборы и многие обеспокоены из-за неопределенности которые они несут.
В то же время, глава британского МИД призвал учитывать положительный результат этого.
"Результаты выборов в Украине действительно неясны, и это фундаментальное отличие Украины от их большого соседа, где результаты хорошо известны более чем за год!", - подчеркнул он, вызвав аплодисменты в зале.
Борис Джонсон также положительно отозвался о ходе реформ в Украине.
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