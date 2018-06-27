МИД Британии объясняет, почему Украина является демократией в отличие от России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон объяснил почему он имеет положительные ожидания относительно демократического развития Украины.

Об этом он заявил в выступлении на конференции по реформам в Украине, которая происходит в Копенгагене, пишет "Европейская правда".

Джонсон напомнил, что в следующем году в Украине пройдут парламентские и президентские выборы и многие обеспокоены из-за неопределенности которые они несут.

В то же время, глава британского МИД призвал учитывать положительный результат этого.

"Результаты выборов в Украине действительно неясны, и это фундаментальное отличие Украины от их большого соседа, где результаты хорошо известны более чем за год!", - подчеркнул он, вызвав аплодисменты в зале.

Борис Джонсон также положительно отозвался о ходе реформ в Украине.