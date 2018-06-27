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Пожежі та повені: українців попередили про загрозу природних катаклізмів

Середа, 27 червня 2018, 12:17

Держслужба з надзвичайних ситуацій попереджає населення про підвищену пожежну небезпеку та сильні зливи, що пройдуть Україною найближчими днями.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

За її даними, 27 червня у більшості районів південних, Кіровоградської, Дніпропетровської, 26-27 червня і Сумської та Полтавської областей очікується надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека. Така ж ситуація складатиметься у Київській області 27-28 червня, зокрема, в районі Миронівки, Борисполя, Яготина і Фастова.

27-28 червня висока (4 класу) пожежна небезпека утвориться в районі Чорнобиля.

Водночас, за інформацією рятувальників, 27 червня вдень у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях - грози, сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

28-29 червня, внаслідок впливу активних атмосферних фронтів, в Чернівецькій, Івано-Франківській, місцями Тернопільській та Хмельницькій областях очікуються тривалі дощі, подекуди грози, посилення вітру 15-20 м/с.

Як наслідок опадів, зазначають у ДСНС, 27-30 червня на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька обл.) можливе формування дощових паводків з пiдйомом рiвня води.

У держслужбі попереджають про можливий вихiд води на заплаву, інтенсивні схилові стоки, утворення селевих потоків.

Теми: погодаДСНС
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