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Пожары и паводки: украинцев предупредили об угрозе природных катаклизмов

Среда, 27 июня 2018, 12:17

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает население о повышенной пожарной опасности и сильные ливни, которые пройдут по Украине в ближайшие дни.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

По ее данным, 27 июня в большинстве районов южных, Кировоградской, Днепропетровской, 26-27 июня также Сумской и Полтавской областей ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность. Такая же ситуация будет складываться в Киевской области 27-28 июня, в частности, в районе Мироновки, Борисполь, Яготин и Фастова.

27-28 июня высокая (4 класса) пожарная опасность образуется в районе Чернобыля.

В то же время, по информации спасателей, 27 июня днем в Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях - грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м / с.

28-29 июня, в результате влияния активных атмосферных фронтов, в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами Тернопольской и Хмельницкой областях ожидаются продолжительные дожди, местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с.

В результате осадков, отмечают в ГСЧС, 27-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая обл.) возможно формирование дождевых паводков с подъемом уровня воды.

В госслужбе предупреждают о возможности выхода воды на пойму, интенсивных склоновых стоков и образования селевых потоков.

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС
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