Поліція затримала жінку, яка 13 років ховалась від в’язниці

Поліцейські затримали мешканку Краматорська, яка 13 років ховалась за кордоном під чужим ім’ям, щоб уникнути ув’язнення в Україні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.

У 2005 році жінка, підстерігши ймовірну коханку чоловіка, облила її кислотою. Постраждала отримала 76% відсотків опіків тіла.

На суді ревнивиця свою провину не визнала, проте зібраних доказів було достатньо для того, аби визнати її винною та присудити – 5 років тюрми.

Повідомляється, що скориставшись часом, відведеним на вступ вироку в законну силу, засуджена змінила ім’я та за підробленими документами вилетіла за кордон.

27 червня жінка повернулася в Україну, щоб відзначити день свого 65-го народження в родинному колі, але правоохоронці затримали її прямо в аеропорту Жуляни.

Тепер її доправлять на Донеччину та передадуть для відбуття призначеного покарання.