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Полиция задержала женщину, которая 13 лет пряталась от тюрьмы

Среда, 27 июня 2018, 12:23

Полицейские задержали жительницу Краматорска, которая 13 лет пряталась за рубежом под чужим именем, чтобы избежать заключения в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

В 2005 году женщина подстерегла вероятную любовницу мужа и облила ее кислотой. Пострадавшая получила 76% процентов ожогов тела.

На суде ревнивица свою вину не признала, однако собранных доказательств было достаточно для того, чтобы признать ее виновной и приговорить к 5 годам тюрьмы.

Сообщается, что воспользовавшись временем, отведенным на вступление приговора в законную силу, осужденная сменила имя и по поддельным документам вылетела за границу.

27 июня женщина вернулась в Украину, чтобы отметить день своего 65-го рождения в семейном кругу, но правоохранители задержали ее прямо в аэропорту "Жуляны".

Теперь ее доставят в Донецкую область и передадут для отбывания назначенного наказания.

Украинская правда
Темы: полиция
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