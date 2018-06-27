Держдеп: питання корупції для України – це питання національної безпеки

Проблема з корупцією в Україні становить загрозу національній безпеці держави, впевнені у Державному департаменті США.

Про це заявив на конференції щодо реформ в Україні, яка відбувається в Копенгагені, заступник держсекретаря США Джон Салліван.

Салліван вважає, що протидія корупції є необхідним елементом протидії російській агресії.

"Корупція для України – це питання національної безпеки. Оскільки Росія намагається дестабілізувати Україну, підірвати її зсередини, корупція створює вразливі ділянки (які використовує Росія)", - пояснив він.

Джон Салліван також прокоментував процес розгляду Верховною радою нового закону про національну безпеку. Він окремо наголосив на важливості того, щоби цей закон відповідав вимогам НАТО.

"Ми хочемо, щоби принципи нацбезпеки відповідали євроатлантичним принципам та цінностям", - пояснив він, нагадавши, що президент України Петро Порошенко особисто декларував прагнення привести українське законодавство у відповідність до принципів НАТО до 2020 року.

Європейська правда