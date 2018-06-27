Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Держдеп: питання корупції для України – це питання національної безпеки

Середа, 27 червня 2018, 12:55

Проблема з корупцією в Україні становить загрозу національній безпеці держави, впевнені у Державному департаменті США.

Про це заявив на конференції щодо реформ в Україні, яка відбувається в Копенгагені, заступник держсекретаря США Джон Салліван.

Салліван вважає, що протидія корупції є необхідним елементом протидії російській агресії.

"Корупція для України – це питання національної безпеки. Оскільки Росія намагається дестабілізувати Україну, підірвати її зсередини, корупція створює вразливі ділянки (які використовує Росія)", - пояснив він.

Джон Салліван також прокоментував процес розгляду Верховною радою нового закону про національну безпеку. Він окремо наголосив на важливості того, щоби цей закон відповідав вимогам НАТО.

"Ми хочемо, щоби принципи нацбезпеки відповідали євроатлантичним принципам та цінностям", - пояснив він, нагадавши, що президент України Петро Порошенко особисто декларував прагнення привести українське законодавство у відповідність до принципів НАТО до 2020 року.

Європейська правда 

Теми: СШАУкраїнакорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
Палата представників США погодила бюджет із $300 млн для України
Естонія екстрадувала до США російського контрабандиста західної зброї
Коли Україна застосує касетні снаряди: у США кажуть, що РФ дізнається про це першою
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: