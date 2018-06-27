Госдеп: вопрос коррупции для Украины – это вопрос национальной безопасности

Проблема с коррупцией в Украине представляет угрозу для национальной безопасности государства, уверены в Государственном департаменте США.

Об этом заявил на конференции по реформам в Украине, которая происходит в Копенгагене, заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

Салливан считает, что противодействие коррупции – необходимый элемент противодействия российской агрессии.

"Коррупция для Украины - это вопрос национальной безопасности. Поскольку Россия пытается дестабилизировать Украину, подорвать ее изнутри, коррупция создает уязвимые участки (которые использует Россия)", - пояснил он.

Джон Салливан также прокомментировал процесс рассмотрения Верховной радой нового закона о национальной безопасности. Он отдельно подчеркнул важность того, чтобы этот закон отвечал требованиям НАТО.

"Мы хотим, чтобы принципы нацбезопасности отвечали евроатлантическим принципам и ценностям", - пояснил он, напомнив, что президент Украины Петр Порошенко лично декларировал стремление привести украинское законодательство в соответствие с принципами НАТО до 2020 года.

Европейская правда