Пенсіонер задушив свою дружину після сварки через Савченко

На Прикарпатті пенсіонер задушив свою дружину, бо та назвала його "москалем" і захищала позафракційного народного депутата Надію Савченко, яку підозрюють у підготовці терактів.

Про це пише місцеве видання Курс.

Долинський районний суд 21 червня виніс вирок 69-річному чоловікові, який 12 березня 2018 року в селі Новичка Долинського району задушив 79-річну жінку і кілька днів ховав тіло під килимом.

Як випливає з вироку, на суді чоловік пояснив, що того дня збирався їхати в районний центр – Долину – купити зерно для домашньої худоби, але йому завадив сніг. Жінка вмовила його перечекати негоду і подружжя сіло пити чай на кухні. По радіо йшла передача про Надію Савченко. Через неї й спалахнула сварка.

Пенсіонер сказав, що Савченко не викликає в нього довіри. У відповідь жінка звинуватила його у відсутності патріотизму та назвала "москалем", нагадавши, що його мати є росіянкою за національністю. Під час сварки жінка плюнула чоловікові в обличчя. Той її вдарив, схопив мотузку і почав душити.

Коли зрозумів, що жінка не дихає, намагався повернути її до життя штучним диханням. Коли це не допомогло, виніс її тіло в окрему кімнату та накрив килимком. Після цього відключив телефон убитої.

Про зникнення потерпілої поліції повідомила сусідка. До будинку навідалися правоохоронці і вбивця показав їм труп. Чоловік зізнався у скоєному та зазначив, що наміру позбавити життя потерпілої він не мав, а намагався просто її "придушити".

Результати судово-токсикологічного дослідження показали, що алкоголю чи наркотичних речовин підсудний не вживав.

Враховуючи щире каяття, Долинський районний суд визнав чоловіка винним у вбивстві і засудив його до семи років позбавлення волі.