Пенсионер задушил свою жену после ссоры из-за Савченко

На Прикарпатье пенсионер задушил свою жену, потому что та назвала его "москалем" и защищала внефракционного народного депутата Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке терактов.

Об этом пишет местное издание Курс.

Долинский районный суд 21 июня вынес приговор 69-летнему мужчине, который 12 марта 2018 года в селе Новичка Долинского района задушил 79-летнюю женщину и несколько дней прятал тело под ковром.

Как следует из приговора, в суде мужчина объяснил, что в тот день собирался ехать в районный центр купить зерно для домашнего скота, но ему помешал снег. Женщина уговорила его переждать непогоду и супруги сели пить чай на кухне. По радио шла передача о Надежде Савченко. Из-за нее и вспыхнула ссора.

Пенсионер сказал, что Савченко не вызывает у него доверия. В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма и назвала "москалем", напомнив, что его мать является россиянкой по национальности. Во время ссоры женщина плюнула мужчине в лицо. Тот ее ударил, схватил веревку и начал душить.

Когда понял, что женщина не дышит, пытался вернуть ее к жизни искусственным дыханием. Когда это не помогло, отнес ее тело в отдельную комнату и накрыл ковриком. После этого отключил телефон убитой.

Об исчезновении потерпевшей сообщила полиции соседка. Домой к мужчине наведались правоохранители и убийца показал им труп. Мужчина сознался в содеянном и отметил, что не хотел лишать жизни потерпевшую, а пытался просто ее "придушить".

Результаты судебно-токсикологического исследования показали, что алкоголя или наркотических веществ подсудимый не употреблял.

Учитывая искреннее раскаяние, Долинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы.