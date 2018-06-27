Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пенсионер задушил свою жену после ссоры из-за Савченко

Среда, 27 июня 2018, 12:58
Пенсионер задушил свою жену после ссоры из-за Савченко

На Прикарпатье пенсионер задушил свою жену, потому что та назвала его "москалем" и защищала внефракционного народного депутата Надежду Савченко, которую подозревают в подготовке терактов.

Об этом пишет местное издание Курс.

Долинский районный суд 21 июня вынес приговор 69-летнему мужчине, который 12 марта 2018 года в селе Новичка Долинского района задушил 79-летнюю женщину и несколько дней прятал тело под ковром.

Как следует из приговора, в суде мужчина объяснил, что в тот день собирался ехать в районный центр купить зерно для домашнего скота, но ему помешал снег. Женщина уговорила его переждать непогоду и супруги сели пить чай на кухне. По радио шла передача о Надежде Савченко. Из-за нее и вспыхнула ссора.

Пенсионер сказал, что Савченко не вызывает у него доверия. В ответ женщина обвинила его в отсутствии патриотизма и назвала "москалем", напомнив, что его мать является россиянкой по национальности. Во время ссоры женщина плюнула мужчине в лицо. Тот ее ударил, схватил веревку и начал душить.

Когда понял, что женщина не дышит, пытался вернуть ее к жизни искусственным дыханием. Когда это не помогло, отнес ее тело в отдельную комнату и накрыл ковриком. После этого отключил телефон убитой.

Об исчезновении потерпевшей сообщила полиции соседка. Домой к мужчине наведались правоохранители и убийца показал им труп. Мужчина сознался в содеянном и отметил, что не хотел лишать жизни потерпевшую, а пытался просто ее "придушить".

Результаты судебно-токсикологического исследования показали, что алкоголя или наркотических веществ подсудимый не употреблял.

Учитывая искреннее раскаяние, Долинский районный суд признал мужчину виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: криминал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

Все новости...
криминал
В Тернопольской области к 8 годам приговорили 17-летнего подростка, который изнасиловал 13-летнюю девочку
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Объявлены первые подозрения за похищение Россией украинских детей
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: