Україну заллє дощами, сухим лишиться тільки одне місце

6741 перегляд
Середа, 27 червня 2018, 13:36

В Україні найближчими днями очікуються грозові дощі, в окремих районах град та шквали, і тільки на Приазов'ї збережеться суха погода.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру, передає "Інтерфакс-Україна".

За інформацією синоптиків, у четвер, 28 червня, в Україні очікується нестійка погода, яку визначатиме атмосферний фронт, найактивнішим буде фронт у Прикарпатті, де він зумовить тривалі дощі з грозами та шквалами 15-20 м/с.

На Правобережжі місцями сильні дощі, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях дуже сильні дощі; лише в Приазов'ї - без опадів

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 18-24°; на решті території вночі 16-21°, вдень 26-31°, в Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях 30-35°.

У Києві - короткочасний дощ, гроза, місцями град і шквали 15-20 м/с; температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

 
Погода на 28 червня

У п'ятницю, 29 червня, нестійка погода в Україні збережеться: грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних та Вінницькій областях місцями сильні зливи, в східних областях місцями короткочасні дощі та грози.

Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 29 червня 21-26°; в східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях вночі 19-24°, вдень 31-36°, на решті території вночі 15-20°, вдень 24-30°.

У Києві 29 червня - короткочасні дощі, грози, вдень можливий град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

 
Погода на 29 червня

27 червня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 21-25°; у Дніпрі біля Києва 21°.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: погода
powered by lun.ua
По темі
Пожежі та повені: українців попередили про загрозу природних катаклізмів 27 червня 2018, 12:17
На Україну насуваються грози із градом і шквалами 26 червня 2018, 15:17
Спершу на заході, а потім по всій Україні дощі, але й потепління 25 червня 2018, 09:55
Усі новини
Головні новини
Нардепи пропонують скасувати високі "зелені тарифи" для Ахметова
Сейм Польщі змінив скандальний закон, але лишив "антибандерівські" положення
У Греції "застрягли" понад 150 українців, засуджених за перевезення нелегалів
НАЗК завершило перевірку декларацій Супрун і заступника голови АП Філатова
Усі новини
здоров'я

Що робити при тепловому ударі

дослідження

Україна – на 2 місці в Європі за захворюваністю на туберкульоз