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Україну заллє дощами, сухим лишиться тільки одне місце

Середа, 27 червня 2018, 13:36
Україну заллє дощами, сухим лишиться тільки одне місце

В Україні найближчими днями очікуються грозові дощі, в окремих районах град та шквали, і тільки на Приазов'ї збережеться суха погода.

Про це йдеться в прогнозі Укргідрометцентру, передає "Інтерфакс-Україна".

За інформацією синоптиків, у четвер, 28 червня, в Україні очікується нестійка погода, яку визначатиме атмосферний фронт, найактивнішим буде фронт у Прикарпатті, де він зумовить тривалі дощі з грозами та шквалами 15-20 м/с.

На Правобережжі місцями сильні дощі, у Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях дуже сильні дощі; лише в Приазов'ї - без опадів

Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 18-24°; на решті території вночі 16-21°, вдень 26-31°, в Дніпропетровській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях 30-35°.

У Києві - короткочасний дощ, гроза, місцями град і шквали 15-20 м/с; температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

 
Погода на 28 червня

У п'ятницю, 29 червня, нестійка погода в Україні збережеться: грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, у західних та Вінницькій областях місцями сильні зливи, в східних областях місцями короткочасні дощі та грози.

Температура в західних областях вночі 12-17°, вдень 29 червня 21-26°; в східних, Дніпропетровській, Запорізькій областях вночі 19-24°, вдень 31-36°, на решті території вночі 15-20°, вдень 24-30°.

У Києві 29 червня - короткочасні дощі, грози, вдень можливий град і шквали 15-20 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 27-29°.

 
Погода на 29 червня

27 червня о 9.00 температура води в Чорному і Азовському морях була 21-25°; у Дніпрі біля Києва 21°.

Теми: погода
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