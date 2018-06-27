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Украину зальет дождями, сухим останется лишь одно место

Среда, 27 июня 2018, 13:36
Украину зальет дождями, сухим останется лишь одно место

В Украине в ближайшие дни ожидаются грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы, и только на Приазовье сохранится сухая погода.

Об этом говорится в прогнозе Укргидрометцентра, передает "Интерфакс-Украина".

По информации синоптиков, в четверг, 28 июня, в Украине ожидается неустойчивая погода, которую будет определять атмосферный фронт, причем наиболее активным фронт будет в Прикарпатье, где обусловит продолжительные дожди с грозами и шквалами 15-20 м/с.

На Правобережье местами сильные дожди, во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях очень сильные дожди; лишь в Приазовье - без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 18-24°; на остальной территории ночью 16-21°, днем 26-31°, в Днепропетровской, Запорожской, Луганской и Донецкой областях 30-35°.

В Киеве - кратковременный дождь, гроза, местами град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

 
Погода на 28 июня

В пятницу, 29 июня, неустойчивая погода в Украине сохранится: грозовые дожди, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных и Винницкой областях местами сильные ливни, в восточных областях местами кратковременные дожди и грозы.

Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 29 июня 21-26°; в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях ночью 19-24°, днем 31-36°, на остальной территории ночью 15-20°, днем 24-30°.

В Киеве 29 июня - кратковременные дожди, грозы, днем возможен град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 18-20°, днем 27-29°.

 
Погода на 29 июня

27 июня в 9.00 температура воды в Черном и Азовском морях была 21-25°; в Днепре возле Киева 21°.

Темы: погода
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