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Сейм Польщі змінив скандальний закон, але лишив "антибандерівські" положення

Середа, 27 червня 2018, 13:56

Сейм Польщі ухвалив зміни до оновленого закону про Інститут національної пам’яті, скасувавши статтю, що передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів нацистів.

Про це повідомляє TVN24.

За зміни до закону проголосували 388 депутатів, проти – 25.

Проект змін до закону був внесений прем’єром Польщі Матеушем Моравецьким до Сейму в середу вранці і передбачав скасування двох статей оновленого у січні закону: статті, яка передбачає кримінальну відповідальність за приписування польському народу злочинів Третього рейху і статті, яка поширює таку відповідальність навіть на іноземців.

Сейм Польщі вніс проект до порядку денного і після бурхливих дискусій ухвалив у першому читанні, після цього депутати відразу перейшли до другого читання.

Варто зазначити, що у вилучених статтях йдеться лише про "публічне приписування польському народу відповідальності за злочини Третього рейху". Згадка про "злочини українських націоналістів" лишається, як і відповідальність за це.

Нагадаємо, 6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів і штрафи та тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту

Водночас Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону, в яких згадуються "українські націоналісти" і термін "Східна Малопольща".

Ізраїль виступив категорично проти нових поправок до закону про Інститут національної пам’яті, заявляючи, що Польща переписує історію.

США засудили рішення президента Польщі підписати закон, наголосивши, що він негативно впливає на свободу слова і наукові дослідження.

Європейська правда

Теми: Польща
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