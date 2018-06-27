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Сейм Польши изменил скандальный закон, оставив "антибандеровские" положения

Среда, 27 июня 2018, 13:56

Сейм Польши принял изменения к обновленному закону об Институте национальной памяти, отменив статью, предусматривающую уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений нацистов.

Об этом сообщает TVN24.

За изменения в закон проголосовали 388 депутатов, против - 25.

Проект изменений в закон был внесен премьером Польши Матеушем Моравецким в Сейм в среду утром и предусматривал отмену двух статей обновленного в январе закона: статьи, предусматривающей уголовную ответственность за присвоение польскому народу преступлений Третьего рейха и статьи, распространяющие такую ​​ответственность даже на иностранцев.

Сейм Польши внес проект в повестку дня и после бурных дискуссий принял в первом чтении, после этого депутаты сразу перешли ко второму чтению.

Стоит отметить, что в удаленных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона, в которых упоминаются "Украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти, заявляя, что Польша переписывает историю.

США осудили решение президента Польши подписать закон, отметив, что он негативно влияет на свободу слова и научные исследования.

Европейская правда

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Темы: Польша
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