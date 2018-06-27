Кіберполіція закрила один із найпопулярніших піратських кінотеатрів

7293 перегляди
Середа, 27 червня 2018, 15:03

Правоохоронці припинили діяльність одного з найбільш відвідуваних піратських онлайн-кінотеатрів "onlainfilm".

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Оnlainfilm" входив в 5-ку найвідвідуваніших сайтів на території декількох країн.

Повідомляється, що щоденно сайт відвідували до півмільйона користувачів мережі Інтернет, а кількість переглядів відео перевищувала 2 мільйони.

"Для анонімності зловмисники використовували послуги зворотнього проксі-серверу, що надавало можливість ретранслювати запити клієнтів із зовнішньої мережі на один або декілька серверів розташованих у внутрішній мережі", - пояснили в поліції.

 

У Хмельницькому поліцейські провели одночасно п’ять санкціонованих обшуків, де вилучили комп’ютерну техніку та гроші. Сума завданої шкоди буде встановлена після проведення всіх слідчих дій.

 

За цим фактом триває досудове розслідування за ч.3 ст.176 (порушення авторського права і суміжних прав) ККУ.

Після отримання результатів експертиз вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри учасникам злочинної групи.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: поліція
powered by lun.ua
По темі
Поліція знайшла муляж вибухівки у приміщені Вищої ради правосуддя 27 червня 2018, 15:08
Поліція обіцяє захищати ромів по всій Україні 27 червня 2018, 13:29
Поліція затримала жінку, яка 13 років ховалась від в’язниці 27 червня 2018, 12:23
Усі новини
Головні новини
НАБУ назвало однопартійців Труханова, які нібито крали на ремонті доріг
Арештоване в Україні майно "Газпрому" подешевшало на 25%
Російська платіжна система обходить українські санкції через Британію
Створення автокефальної церкви: третина українців - за, третині - байдуже
Усі новини
Bla Bla Bar

Анатолій Тапольский — про улюблені заклади і місця Києва

інше місто

Як виглядає новий скейт-парк в Хмельницькому