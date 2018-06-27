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Кіберполіція закрила один із найпопулярніших піратських кінотеатрів

Середа, 27 червня 2018, 15:03
Кіберполіція закрила один із найпопулярніших піратських кінотеатрів

Правоохоронці припинили діяльність одного з найбільш відвідуваних піратських онлайн-кінотеатрів "onlainfilm".

Про це повідомляє прес-служба поліції.

"Оnlainfilm" входив в 5-ку найвідвідуваніших сайтів на території декількох країн.

Повідомляється, що щоденно сайт відвідували до півмільйона користувачів мережі Інтернет, а кількість переглядів відео перевищувала 2 мільйони.

"Для анонімності зловмисники використовували послуги зворотнього проксі-серверу, що надавало можливість ретранслювати запити клієнтів із зовнішньої мережі на один або декілька серверів розташованих у внутрішній мережі", - пояснили в поліції.

 

У Хмельницькому поліцейські провели одночасно п’ять санкціонованих обшуків, де вилучили комп’ютерну техніку та гроші. Сума завданої шкоди буде встановлена після проведення всіх слідчих дій.

 

За цим фактом триває досудове розслідування за ч.3 ст.176 (порушення авторського права і суміжних прав) ККУ.

Після отримання результатів експертиз вирішуватиметься питання щодо оголошення підозри учасникам злочинної групи.

Українська правда

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Теми: поліція
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