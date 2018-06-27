Киберполиция закрыла один из самых популярных пиратских кинотеатров

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Среда, 27 июня 2018, 15:03

Правоохранители пресекли деятельность одного из самых посещаемых пиратских онлайн-кинотеатров "onlainfilm".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Оnlainfilm" входил в 5-ку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран.

Сообщается, что ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество просмотров видео превышало 2 миллиона.

"Для анонимности злоумышленники использовали услуги обратного прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов расположенных во внутренней сети", - пояснили в полиции.

 

В Хмельницком полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков, где изъяли компьютерную технику и деньги. Сумма ущерба будет установлена ​​после проведения всех следственных действий. 

 

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК.

После получения результатов экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.

 

Украинская правда

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Темы: полиция
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