Киберполиция закрыла один из самых популярных пиратских кинотеатров

Правоохранители пресекли деятельность одного из самых посещаемых пиратских онлайн-кинотеатров "onlainfilm".

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Оnlainfilm" входил в 5-ку самых посещаемых сайтов на территории нескольких стран.

Сообщается, что ежедневно сайт посещали до полумиллиона пользователей сети Интернет, а количество просмотров видео превышало 2 миллиона.

"Для анонимности злоумышленники использовали услуги обратного прокси-сервера, что давало возможность ретранслировать запросы клиентов из внешней сети на один или несколько серверов расположенных во внутренней сети", - пояснили в полиции.

В Хмельницком полицейские провели одновременно пять санкционированных обысков, где изъяли компьютерную технику и деньги. Сумма ущерба будет установлена ​​после проведения всех следственных действий.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК.

После получения результатов экспертиз будет решаться вопрос об объявлении подозрения участникам преступной группы.