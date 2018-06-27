Президент Польщі проти будь-якого перезавантаження стосунків із РФ

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Середа, 27 червня 2018, 15:28

Польща підтримує збереження санкцій проти Росії і проти перезавантаження у стосунках з нею.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після розмови з президентом Латвії у Ризі, повідомляє агентство PAP.

"Ми будемо протистояти будь-яким діям, які мають на меті призвести до якогось перезавантаження в стосунках з Росією" - заявив він.

Разом з тим, за словами Дуди, збереження діалогу з Росією потрібне.

"Ми абсолютно не є прихильниками того, щоб ізолювати Росію, ми не виступаємо за те, щоб її закрити" - зазначив він.

У той же час президент підкреслив, що "з очевидних причин", серед яких окупація української території та агресивна поведінка, Польща не підтримує підвищення рівня діалогу з Москвою.

"Передусім Росія повинна проявляти добру волю, вона повинна показати, що вона хоче вступити в серйозні переговори про встановлення миру та про заспокоєння ситуації, бо, на жаль, сьогодні вона агресор - і це факт", - наголосив Дуда.

Європейська правда

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Теми: Польща Росія президент
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