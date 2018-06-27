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Президент Польши против любой перезагрузки в отношениях с РФ

Среда, 27 июня 2018, 15:28

Польша поддерживает сохранение санкций против России и против перезагрузки в отношениях с ней.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда после разговора с президентом Латвии в Риге, сообщает агентство PAP.

"Мы будем противостоять любым действиям, которые имеют целью привести к какой-то перезагрузке в отношениях с Россией" - заявил он.

Вместе с тем, по словам Дуды, сохранение диалога с Россией необходимо.

"Мы абсолютно не являемся сторонниками того, чтобы изолировать Россию, мы не выступаем за то, чтобы ее закрыть", - отметил он.

В то же время президент подчеркнул, что "по очевидным причинам", среди которых оккупация украинской территории и агрессивное поведение, Польша не поддерживает повышение уровня диалога с Москвой.

"Прежде всего Россия должна проявлять добрую волю, она должна показать, что она хочет вступить в серьезные переговоры об установлении мира и успокоения ситуации, потому что, к сожалению, сегодня она агрессор - и это факт", - подчеркнул Дуда.

Европейская правда

Темы: ПольшаРосcияпрезидент
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