Ув’язнений у Росії майданівець погрожує покалічити себе

Засудженого в Росії кримського активіста Євромайдану Олександра Костенка, який має вийти на свободу 3 серпня, вкотре помістили в штрафний ізолятор.

Про це повідомила "Крим.Реалії" координатор проекту "РосУзнік" Яна Гончарова.

За словами правозахисниці, проти Костенка застосували низку дисциплінарних стягнень.

"Спочатку за те, що він завісив спальне місце, помістили в ізолятор на 7 діб. Саша каже, що був протяг і він мерз, тому повісив завісу. Потім оформили стягнення за те, що перебував у спальному приміщенні, нібито порушуючи встановлений порядок. І кажуть, що зараз ще буде стягнення за те, що не тримав руки за спиною поза камерою", – розповіла Гончарова.

Правозахисниця заявляє, що у зв’язку зі стягненнями Костенко погрожує завдати собі каліцтва.

"Він дуже схвильований тим, що на нього почали оформляти стягнення. За місяць до звільнення – це вже третє", – додала Гончарова.

У травні 2015 року підконтрольний Москві суд засудив українця з Сімферополя Олександра Костенка до чотирьох місяців і двох років тюрми нібито за заподіяння каліцтва співробітникові кримського "Беркуту" в Києві.

Після розгляду касаційної скарги термін зменшили до трьох років і шести місяців ув’язнення. Нині кримчанина утримують у Росії, в колонії міста Кірово-Чепецьк.

Кримська правозахисна група повідомляла, що батько Костенка публічно повідомив про тортури, яких зазнав його син, після чого зник безвісти, мати і брат далі живуть у Сімферополі.

Костенко не визнав своєї провини.