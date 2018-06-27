Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ув’язнений у Росії майданівець погрожує покалічити себе

Середа, 27 червня 2018, 16:52
Ув’язнений у Росії майданівець погрожує покалічити себе

Засудженого в Росії кримського активіста Євромайдану Олександра Костенка, який має вийти на свободу 3 серпня, вкотре помістили в штрафний ізолятор.

Про це повідомила "Крим.Реалії" координатор проекту "РосУзнік" Яна Гончарова.

За словами правозахисниці, проти Костенка застосували низку дисциплінарних стягнень.

"Спочатку за те, що він завісив спальне місце, помістили в ізолятор на 7 діб. Саша каже, що був протяг і він мерз, тому повісив завісу. Потім оформили стягнення за те, що перебував у спальному приміщенні, нібито порушуючи встановлений порядок. І кажуть, що зараз ще буде стягнення за те, що не тримав руки за спиною поза камерою", – розповіла Гончарова.

Правозахисниця заявляє, що у зв’язку зі стягненнями Костенко погрожує завдати собі каліцтва.

"Він дуже схвильований тим, що на нього почали оформляти стягнення. За місяць до звільнення – це вже третє", – додала Гончарова.

У травні 2015 року підконтрольний Москві суд засудив українця з Сімферополя Олександра Костенка до чотирьох місяців і двох років тюрми нібито за заподіяння каліцтва співробітникові кримського "Беркуту" в Києві.

Після розгляду касаційної скарги термін зменшили до трьох років і шести місяців ув’язнення. Нині кримчанина утримують у Росії, в колонії міста Кірово-Чепецьк.

Кримська правозахисна група повідомляла, що батько Костенка публічно повідомив про тортури, яких зазнав його син, після чого зник безвісти, мати і брат далі живуть у Сімферополі.

Костенко не визнав своєї провини.

Теми: заручникиполітв'язніРосіяправа людини
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
заручники
РФ утримує більше 20 тисяч цивільних заручників, після деокупації цифра збільшиться – Лубінець
Окупанти викрали секретаря міськради Олешок на Херсонщині
Планується евакуація медиків і поранених із "Азовсталі" – Зеленський
Останні новини
01:37
США хочуть перемоги України – Байден
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Підтримка України є важливою для всього світу
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
Усі новини...
Реклама: