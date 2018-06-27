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Заключенный в России майдановец грозится покалечить себя

Среда, 27 июня 2018, 16:52
Заключенный в России майдановец грозится покалечить себя

Осужденного в России крымского активиста Евромайдана Александра Костенко, который должен выйти на свободу 3 августа, в очередной раз поместили в штрафной изолятор.

Об этом сообщила "Крым.Реалии" координатор проекта "РосУзник" Яна Гончарова.

По словам правозащитницы, против Костенко применили ряд дисциплинарных взысканий.

"Сначала за то, что он завесил спальное место, поместили в изолятор на 7 суток. Саша говорит, что был сквозняк и он мерз, поэтому повесил запону. Затем оформили взыскание за то, что находился в спальном помещении, якобы нарушая установленный порядок. И говорят, что сейчас еще будет взыскание за то, что не держал руки за спиной вне камеры", - рассказала Гончарова.

Правозащитница заявляет, что в связи с взысканиями Костенко угрожает нанести себе увечья.

"Он очень взволнован тем, что ему начали оформлять взыскания. За месяц до освобождения – это уже третье", – добавила Гончарова.

В мае 2015 года подконтрольный Москве суд приговорил украинца из Симферополя Александра Костенко к четырем месяцам и двум годам тюрьмы якобы за причинение увечья сотруднику крымского "Беркута" в Киеве.

После рассмотрения кассационной жалобы срок уменьшили до трех лет и шести месяцев заключения. Сейчас крымчанин содержится в России, в колонии города Кирово-Чепецк.

Крымская правозащитная группа сообщала, что отец Костенко публично сообщил о пытках, которым подвергся его сын, после чего пропал без вести, мать и брат продолжают жить в Симферополе.

Костенко не признал своей вины.

Темы: заложникиполитзаключенныеРосcияправа человека
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