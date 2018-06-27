Поліція шукає небезпечного злочинця, який втік із зали суду

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Середа, 27 червня 2018, 17:11

На Полтавщині поліція розшукує особливо небезпечного ймовірно озброєного злочинця, який втік із зали Миргородського районного суду.

Про це повідомляє прес-центр поліції Полтавської області.

Розшукуваний – 40-річний Суржан Віталій Олександрович, раніше засуджений за бандитизм, розбій, незаконне заволодіння транспортним засобом та незаконне поводження зі зброєю.

 

За попередньою інформацією, вінможе пересуватися на автомобілі марки "Ауді А6" сріблястого кольору (кузов універсал) на номерах прибалтійської республіки. При собі може мати зброю.

У Полтавському регіоні ввели в дію оперативний план.

Зазначається, що на розшук злочинця орієнтували весь особовий склад поліції області.

Українська правда

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