Полиция ищет опасного преступника, сбежавшего из зала суда

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Среда, 27 июня 2018, 17:11

На Полтавщине полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда.

Об этом сообщает пресс-центр полиции Полтавской области.

Разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович, ранее судимый за бандитизм, разбой, незаконное завладение транспортным средством и незаконное обращение с оружием.

 

По предварительной информации, он может передвигаться на автомобиле марки "Ауди А6" серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие.

В Полтавском регионе ввели в действие оперативный план.

Отмечается, что на розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.

Украинская правда

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