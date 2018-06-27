Полиция ищет опасного преступника, сбежавшего из зала суда
На Полтавщине полиция разыскивает особо опасного вероятно вооруженного преступника, сбежавшего из зала Миргородского районного суда.
Об этом сообщает пресс-центр полиции Полтавской области.
Разыскиваемый – 40-летний Суржан Виталий Александрович, ранее судимый за бандитизм, разбой, незаконное завладение транспортным средством и незаконное обращение с оружием.
По предварительной информации, он может передвигаться на автомобиле марки "Ауди А6" серебристого цвета (кузов универсал) на номерах прибалтийской республики. При себе может иметь оружие.
В Полтавском регионе ввели в действие оперативный план.
Отмечается, что на розыск преступника ориентирован весь личный состав полиции области.
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