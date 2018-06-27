Україна незадоволена змінами в скандальному законі про ІНП Польщі

Зміни до оновленого закону про Інститут національної пам’яті Польщі, які ухвалив Сейм, не задовольняють Київ.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах України в Польщі Василь Зварич, передає "Укрінформ".

"На жаль, Сейм Польщі не скористався нинішньою доброю нагодою, щоб розглянути також ті положення, які викликають наше занепокоєння і заважають нормальній конструктивній співпраці з питань історичної пам’яті. Зміни до закону про ІНП від 26 січня викликали занепокоєння Ізраїлю, США та України. Сьогоднішнє ж голосування не задовольнило сподівань української сторони", - сказав дипломат.

За його словами, Київ розцінює нинішнє схвалення змін до закону про ІНП як "вияв готовності польської сторони до перегляду тих його положень, які створили небажані перешкоди для співпраці Польщі з партнерами, зокрема з Україною".

"Фактично, завдяки прийнятим змінам знімається одне із застережень, яке висувала також українська сторона, про неможливість ведення відкритої й об'єктивної дискусії з питань трагічної українсько-польської історії під загрозою кримінального переслідування", - пояснив Зварич.

Україна уважно відслідковує проходження в Конституційному суді Польщі звернення президента Польщі із зауваженнями щодо термінів "український націоналіст" та "Східна Малопольща", зазначив він.

"Сподіваємося, що найближчим часом з урахуванням позиції Конституційного суду буде внесено нові зміни до закону про ІНП, які повністю відкриють шлях до подальшої конструктивної взаємодії між Україною та Польщею з питань історичної пам’яті", - додав посол.

Зазначимо, у вилучених статтях закону йдеться лише про "публічне приписування польському народу відповідальності за злочини Третього рейху". Згадка про "злочини українських націоналістів" лишається, як і відповідальність за це.