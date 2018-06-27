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Украина недовольна изменениями в скандальном законе об ИНП Польши

Среда, 27 июня 2018, 18:34

Изменения закона об Институте национальной памяти Польши, которые принял Сейм, не удовлетворяют Киев.

Об этом заявил временный поверенный в делах Украины в Польше Василий Зварыч, передает "Укрінформ".

"К сожалению, Сейм Польши не воспользовался нынешней хорошей возможностью, чтобы рассмотреть также те положения, которые вызывают наше беспокойство и мешают нормальному конструктивному сотрудничеству по вопросам исторической памяти. Изменения в закон об ИНП от 26 января вызвали беспокойство Израиля, США и Украины. Сегодняшнее же голосование не удовлетворило надежд украинской стороны", - сказал дипломат.

По его словам, Киев расценивает нынешнее внесение изменений в закон об ИНП как "проявление готовности польской стороны к пересмотру тех его положений, которые создали нежелательные препятствия для сотрудничества Польши с партнерами, в частности с Украиной".

"Фактически, благодаря принятым изменениям снимается одно из условий, которое выдвигала также украинская сторона, о невозможности ведения открытой и объективной дискуссии по вопросам трагической украинско-польской истории под угрозой уголовного преследования", - объяснил Зварыч.

Украина внимательно отслеживает прохождение в Конституционном суде Польши обращения президента Польши с замечаниями к терминам "украинский националист" и "Восточная Малопольша", отметил он.

"Надеемся, что в ближайшее время с учетом позиции Конституционного суда будут внесены новые изменения в закон о ИНП, которые полностью откроют путь к дальнейшему конструктивному взаимодействию между Украиной и Польшей по вопросам исторической памяти", - добавил посол.

Стоит отметить, что в удаленных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.

Напомним, 6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти, заявляя, что Польша переписывает историю.

США осудили решение президента Польши подписать закон, отметив, что он негативно влияет на свободу слова и научные исследования.

Европейская правда

Темы: ПольшаУкраинаистория
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