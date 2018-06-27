Денісова написала лист Кремлю: гарантії Путіна не виконуються

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до глави адміністрації президента РФ через нереалізовані гарантії, дані їй Володимиром Путіним.

Відповідний лист вона оприлюднила у Facebook у середу ввечері.

"Змушена констатувати, що гарантії, надані мені президентом Російської Федерації Володимиром Путіним як уповноваженому Верховної Ради України з прав людини по безперешкодному допуску і без будь-яких попередніх умов до утримуваних громадян України на даний момент не реалізовано", – наголошує Денісова.

"Тому звернулася з офіційним листом до голови Адміністрації президента РФ Антона Вайна з проханням забезпечити реалізацію наданих мені президентом РФ гарантій", – додає вона.

Денісова також повідомила, що звернулась і до заступника керівника Адмінстрації Президента РФ - прес-секретаря Дмитра Пєскова, який неодноразово заявляв, що виконання президентських домовленостей залежить від двох омбудсменів.

"В своєму офіційному листі я звертаю увагу пана Пєскова на те, що переговори із уповноваженим РФ Тетяною Москальковою жодних результатів не дали. І прошу його проінформувати президента РФ, що надані мені як уповноваженому Верховної Ради України з прав людини гарантії про безумовний і безперешкодний допуск до утримуваних громадян України на сьогоднішній день не виконуються", - зазначає вона.

Український омбудсмен Людмила Денісова з 15 червня перебуває в Росії, але їй не дозволили зустрітися з жодним із українських політв'язнів - зокрема відмовили у допуску до Олега Сенцова, який голодує в російській колонії ось уже 45 днів, до Романа Сущенка, Миколи Карпюка.