Денисова написала письмо Кремлю: гарантии Путина не выполняются

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе администрации президента РФ из-за нереализованных гарантии, данных ей Владимиром Путиным.

Соответствующее письмо она обнародовала в Facebook в среду вечером.

"Вынуждена констатировать, что гарантии, предоставленные мне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека по беспрепятственному допуску и без каких-либо предварительных условий к удерживаемым гражданам Украины на данный момент не реализованы", - отмечает Денисова.

"Поэтому обратилась с официальным письмом к главе Администрации президента РФ Антону Вайно с просьбой обеспечить реализацию предоставленных мне президентом РФ гарантий", - добавляет она.

Денисова также сообщила, что обратилась и к заместителю руководителя Админстрации Президента РФ - пресс-секретарю Дмитрию Пескову, который неоднократно заявлял, что выполнение президентских договоренностей зависит от двух омбудсменов.

"В своем официальном письме я обращаю внимание господина Пескова на то, что переговоры с уполномоченным РФ Татьяной Москальковой никаких результатов не дали. И прошу его проинформировать президента РФ, что предоставленные мне как уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека гарантии о безусловном и беспрепятственном допуске к удерживаемым гражданам Украины на сегодняшний день не выполняются ", - отмечает она.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей не разрешили встретиться с одним из украинских политзаключенных - в частности отказали в допуске к Олегу Сенцову, который голодает в российской колонии уже 45 дней, к Романк Сущенко, Николаю Карпюку.