В Україні оголосили штормове попередження

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Середа, 27 червня 2018, 19:10

На Україну насуваються грози, сильні дощі, град та шквали.

Про це повідомляє Український гідромедцентр.

Вдень 27 червня у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях очікуються грози, сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

28-29 червня, внаслідок впливу активних атмосферних фронтів, в Чернівецькій, Івано-Франківській, місцями Тернопільській та Хмельницькій областях прогнозують тривалі дощі (кількість опадів 100 мм); подекуди грози, посилення вітру 15-20 м/с.

У другій половині дня 27 та протягом 28-30 червня на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька області) можливе формування дощових паводків, інтенсивного мiсцевого схилового стоку та утворення локальних селевих потоків.

Українська правда

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Теми: погода Україна
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