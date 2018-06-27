В Україні оголосили штормове попередження

На Україну насуваються грози, сильні дощі, град та шквали.

Про це повідомляє Український гідромедцентр.

Вдень 27 червня у Чернівецькій, Івано-Франківській, Вінницькій та Одеській областях очікуються грози, сильні дощі, град та шквали 17-22 м/с.

28-29 червня, внаслідок впливу активних атмосферних фронтів, в Чернівецькій, Івано-Франківській, місцями Тернопільській та Хмельницькій областях прогнозують тривалі дощі (кількість опадів 100 мм); подекуди грози, посилення вітру 15-20 м/с.

У другій половині дня 27 та протягом 28-30 червня на річках басейнів Дністра, Сяну, Прута та Сiрету (Львiвська, Iвано-Франкiвська, Чернівецька області) можливе формування дощових паводків, інтенсивного мiсцевого схилового стоку та утворення локальних селевих потоків.