В Украине объявили штормовое предупреждение

На Украину надвигаются грозы, сильные дожди, град и шквалы.

Об этом сообщает Украинский гидромедцентр.

Днем 27 июня во Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

28-29 июня, в результате влияния активных атмосферных фронтов, в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами Тернопольской и Хмельницкой областях прогнозируют продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с.

Во второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков, интенсивного местного склонного стока и образования локальных селевых потоков.