В Украине объявили штормовое предупреждение

1649 просмотров
Среда, 27 июня 2018, 19:10

На Украину надвигаются грозы, сильные дожди, град и шквалы.

Об этом сообщает Украинский гидромедцентр.

Днем 27 июня во Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой и Одесской областях ожидаются грозы, сильные дожди, град и шквалы 17-22 м/с.

28-29 июня, в результате влияния активных атмосферных фронтов, в Черновицкой, Ивано-Франковской, местами Тернопольской и Хмельницкой областях прогнозируют продолжительные дожди (количество осадков 100 мм); местами грозы, усиление ветра 15-20 м/с.

Во второй половине дня 27 и в течение 28-30 июня на реках бассейнов Днестра, Сяна, Прута и Сирета (Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области) возможно формирование дождевых паводков, интенсивного местного склонного стока и образования локальных селевых потоков.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода Украина
powered by lun.ua
По теме
Украину зальет дождями, сухим останется лишь одно место 27 июня 2018, 13:36
Пожары и паводки: украинцев предупредили об угрозе природных катаклизмов 27 июня 2018, 12:17
На Украину надвигаются грозы с градом и шквалами 26 июня 2018, 15:17
Все новости
Главные новости
ОЗХО выиграла право называть виновных в химических атаках
Денисова написала письмо Кремлю: гарантии Путина не выполняются
В Минске согласовали перемирие на время жатвы
Заключенный в России майдановец грозится покалечить себя
Все новости
здоровье

Что делать при тепловом ударе

киев

В Bursa на Подоле открыли бар на крыше

Поиск по сайту
Архив
Весь архів