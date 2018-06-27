ОЗХЗ виграла право називати винних у хімічних атаках

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) отримала право називати виконавців хімічних атак.

Про це пише Reuters.

За відповідне рішення у ході спеціального засідання у Гаазі проголосували дві третини держав-членів організації (82/24).

Iніціатором голосування виступила Велика Британія. Питання набуло особливої актуальності після скоєння хімічних атак у Сирії та Іраку, а застосування хімічної зброї проти російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля у Солсбері в березні 2018 року.

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон заявив, що голосування дозволить ОЗХЗ "не тільки ідентифікувати застосування хімічної зброї, але і вказати пальцем на організацію, державу, яка, на їхню думку, несе відповідальність."

Нагадаємо,ОЗХЗ підтвердила хімічну атаку на сирійський Ідліб після збиття російського Су-25, а також висновки Британії щодо отруєння в Солсбері.

Європейська правда