ОЗХО выиграла право называть виновных в химических атаках

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак.

Об этом пишет Reuters.

За соответствующее решение в ходе специального заседания в Гааге проголосовали две трети государств-членов организации (82/24).

Инициатором голосования выступила Великобритания. Вопрос приобрел особую актуальность после совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также применения химического оружия против российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что голосование позволит ОЗХО "не только идентифицировать применение химического оружия, но и указать пальцем на организацию, государство, которое, по их мнению, несет ответственность."

Напомним, ОЗХО подтвердила химическую атаку на сирийский Идлиб после сбития российского Су-25, а также выводы Британии по отравлению в Солсбери.

Европейская правда