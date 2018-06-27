Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОЗХО выиграла право называть виновных в химических атаках

Среда, 27 июня 2018, 19:34
ОЗХО выиграла право называть виновных в химических атаках

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак.

Об этом пишет Reuters.

За соответствующее решение в ходе специального заседания в Гааге проголосовали две трети государств-членов организации (82/24).

Инициатором голосования выступила Великобритания. Вопрос приобрел особую актуальность после совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также применения химического оружия против российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что голосование позволит ОЗХО "не только идентифицировать применение химического оружия, но и указать пальцем на организацию, государство, которое, по их мнению, несет ответственность."

Напомним, ОЗХО подтвердила химическую атаку на сирийский Идлиб после сбития российского Су-25, а также выводы Британии по отравлению в Солсбери.

Европейская правда

Темы: оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ

В случае остановки западной помощи Украина потеряет способность сдерживать РФ – ISW

"Схемы": у главы ВККС нет российского паспорта, а обнародованный номер - компоновка из цифр советского  

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Все новости...
оружие
В Rheinmetall сообщили, когда начнут ремонтировать "Леопарды" в Украине
Германия передала Украине еще шесть установок Gepard и тысячи боеприпасов к ним
Оружие Победы: десантники показали, как "вышивают" на немецкой БМП Marder
Последние новости
10:12
фото Родственники замглавы Львовской ОВА скупают землю, несмотря на отсутствие доходов − СМИ
10:08
КолонкаВ Минобороны назвали 5 главных достижений цифровизации министерства
09:51
ОВА: На оккупированной части Херсонщины россияне застрелили ребенка на глазах родни
09:36
СМИ: Санкции США остановили поставки газа с СПГ-проекта РФ
09:29
Генштаб: На Херсонщине защитники расширяют плацдарм, на ряде направлений отражают атаки
08:48
Германия готовится к возможным новогодним беспорядкам
08:44
Атака дронами: в Николаевской области поврежден объект инфраструктуры, в Одесской – зернохранилище
08:24
Норвежский круизный лайнер остался без навигации из-за шторма в Северном море
08:11
Над Украиной ночью сбили 24 из 28 дронов, не обошлось без попаданий
08:10
Чехия выделила $10 млн на усиление медицинской сферы Харьковской области
Все новости...
Реклама: