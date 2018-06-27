ОЗХО выиграла право называть виновных в химических атаках

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Среда, 27 июня 2018, 19:34

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила право называть исполнителей химических атак.

Об этом пишет Reuters.

За соответствующее решение в ходе специального заседания в Гааге проголосовали две трети государств-членов организации (82/24).

Инициатором голосования выступила Великобритания. Вопрос приобрел особую актуальность после совершения химических атак в Сирии и Ираке, а также применения химического оружия против российского экс-шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери в марте 2018 года.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что голосование позволит ОЗХО "не только идентифицировать применение химического оружия, но и указать пальцем на организацию, государство, которое, по их мнению, несет ответственность."

Напомним, ОЗХО подтвердила химическую атаку на сирийский Идлиб после сбития российского Су-25, а также выводы Британии по отравлению в Солсбери.

Европейская правда

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Темы: оружие
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