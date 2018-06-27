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Президент Польщі підписав зміни до скандального закону про ІНП

Середа, 27 червня 2018, 21:24
Президент Польщі підписав зміни до скандального закону про ІНП

Президент Анджей Дуда підписав поправки до закону про Інститут національної пам’яті Польщі.

Про це повідомляється на сайті президента.

"Ця поправка скасовує положення про покарання тюремним строком заяви про польську співучасть в нацистських злочинах під час Другої світової війни", - йдеться у повідомленні.

Раніше, за інформацією "Польського радіо", Сенат вслід за Сеймом ухвалив зміни до закону про ІНП. За схвалення змін голосували 76 сенаторів, один був проти і один утримався.

У вилучених статтях йдеться лише про "публічне приписування польському народу відповідальності за злочини Третього рейху". Згадка про "злочини українських націоналістів" лишається, як і відповідальність за це.

6 лютого президент Польщі Анджей Дуда підписав скандальні поправки в закон, який серед іншого передбачає покарання за заперечення злочинів українських націоналістів і штрафи та тюремні терміни за публічні заяви про причетність поляків до Голокосту

Водночас Дуда попросив Конституційний суд перевірити статті закону, в яких згадуються "українські націоналісти" і термін "Східна Малопольща".

Ізраїль виступив категорично проти нових поправок до закону про Інститут національної пам’яті, заявляючи, що Польща переписує історію.

США засудили рішення президента Польщі підписати закон, наголосивши, що він негативно впливає на свободу слова і наукові дослідження.

Українська правда
Теми: ПольщаісторіяУкраїна
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