Президент Польши подписал изменения к скандальному закону о ИНП

Президент Анджей Дуда подписал поправки в закон об Институте национальной памяти Польши.

Об этом сообщается на сайте президента.

"Эта поправка отменяет положение о наказании тюремным сроком заявления о польском соучастии в нацистских преступлениях во время Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Ранее, по информации "Польского радио", Сенат вслед за Сеймом принял изменения в закон о ИНП. За изменения проголосовали 76 сенаторов, один был против и один воздержался.

В удаленных статьях речь идет только о "публичном приписывании польскому народу ответственности за преступления Третьего рейха". Упоминание о "преступлениях украинских националистов" остается, как и ответственность за это.

6 февраля президент Польши Анджей Дуда подписал скандальные поправки в закон, который среди прочего предусматривает наказание за отрицание преступлений украинских националистов и штрафы и тюремные сроки за публичные заявления о причастности поляков к Холокосту.

В то же время Дуда попросил Конституционный суд проверить статьи закона, в которых упоминаются "украинские националисты" и термин "Восточная Малопольша".

Израиль выступил категорически против новых поправок в закон об Институте национальной памяти, заявляя, что Польша переписывает историю.

США осудили решение президента Польши подписать закон, отметив, что он негативно влияет на свободу слова и научные исследования.