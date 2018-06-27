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ЄСПЛ погодився з Україною та об'єднав справи Криму і Донбасу

Середа, 27 червня 2018, 22:43
ЄСПЛ погодився з Україною та об'єднав справи Криму і Донбасу

Європейський суд з прав людини задовольнив клопотання України та об’єднав справи щодо Криму і Донбасу.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Іван Ліщина у Facebook.

"ЄСПЛ погодився нашим клопотанням і об’єднав провадження по міждержавним заявам стосовно порушеннь ЄКПЛ Росією в два великих провадження: щодо Криму та Донбасу. Отже замість п’яти справ Україна проти РФ залишилось три (заява щодо вивозу дітей з Донбасу в РФ залишилась в самостійному провадженні)", - написав він.

Як пояснив Ліщина, об’єднання двох справ унеможливить пропозиції РФ зупинити розгляд частини справ.

"Отже від сьогодні росіяни вже не зможуть грати в гру "тут я играю - тут не играю - тут я рыбу заворачивал". Тобто "давайте цю справу розглянемо, ту зупинено, а ті всі теж зупинено до розгляду цих двох". Я не маю жодних сумнівів, що вони вигадають щось нове, але й ми не спимо", - зазначив заступник міністра юстиції.

Україна чекала цього рішення з жовтня 2016 року.

Українська правда
Теми: судРосіяКримДонбас
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