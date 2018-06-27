ЕСПЧ согласился с Украиной и объединил дела Крыма и Донбасса

Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство Украины и объединил дела по Крыму и Донбассу.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Иван Лещина в Facebook.

"ЕСПЧ согласился с нашим ходатайством и объединил производство по межгосударственным заявлениям относительно нарушений ЕКПЧ Россией в два больших производства: по Крыму и Донбассу. Так что вместо пяти дел Украины против РФ осталось три (заявление по вывозу детей из Донбасса в РФ осталось в самостоятельном производстве)", - написал он.

Как пояснил Лещина, объединение двух дел сделает невозможным предложения РФ остановить рассмотрение части дел.

"Итак с сегодняшнего дня россияне уже не смогут играть в игру "здесь я играю- тут не играю - здесь я рыбу заворачивал". То есть "давайте это дело рассмотрим, это остановим, а те все тоже приостановим до рассмотрения этих двух". Я не имею никаких сомнений, что они придумают что-то новое, но и мы не спим", - отметил заместитель министра юстиции.

Украина ждала этого решения с октября 2016 года.