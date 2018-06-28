Волкер про ситуацію на сході України: це міждержавний конфлікт

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Четвер, 28 червня 2018, 00:28

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер назвав ситуацію на сході України "конфліктом між державою і державою".

Про це він сказав на спеціальній сесії щодо України у рамках щорічної конференції ОБСЄ 26 червня, передає "Радіо Свобода".

"У випадку з Україною те, що ми бачимо – це не етнічний конфлікт, це не місцевий конфлікт, це не громадянська війна, це не конфлікт між росіянами та українцями. Це конфлікт між державою і державою", – наголосив Волкер.

"Це конфлікт, в якому РФ розміщує свої сили на території України. Її звинуватили в анексії Криму – незаконній анексії, яку, на мою думку, ніхто з держав не визнає. І щось подібне відбулося у східній Україні", – підкреслив представник Держдепу.

Також він зазначив, що для вирішення цієї проблеми США пропонують – разом з Францією, Німеччиною, Україною та іншими країнами – розгорнути миротворчі сили ООН, які створять безпечну ситуацію на Донбасі і забезпечать умови, за яких можуть бути виконані Мінські угоди.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують РФ у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські "добровольці".

За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.

Теми: Донбас Україна Росія США
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