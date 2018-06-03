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Вибори на Одещині: доступ на дільницю обмежили через розбитий термометр

Неділя, 3 червня 2018, 17:59

У н.п.Вишневе, де проходять повторні вибори у Цебриківській ОТГ, доступ виборців до дільниці обмежили через розбитий термометр. 

Про це 3 червня повідомили в облуправлінні поліції.

"На підлозі виборчої дільниці було знайдено уламки скла від розбитого термометра. Працівники поліції обстежили приміщення, попередньо слідів ртуті виявлено не було. На місці інциденту очікували працівників ДСНС та медиків. До їх приїзду доступ виборців на дільницю обмежено", - зазначили правоохоронці. 

У поліції також заявили, що члени виборчої комісії письмово відмовилися залишати дільницю. 

 

Як у свою чергу зазначив радник глави облуправління Нацполіції Руслан Форостяк, "пристрасті у Цебриково не вщухають".

"Знову представники однієї з політсил порушують громадський порядок, громадянин, що представився помічником депутата, скоїв постріл у повітря з "травмата" в оточенні людей у натовпі... Був затриманий правоохоронцями, надає пояснення своїм діям та притягується до адміністративної відповідальності", - повідомив Форостяк. 

За його даниминапередодні в ході виборів за правопорушення було затримано 4 осіб.

"Відкрито кримінальні провадження відносно 2 осіб, що вдались до фізичного насильства на адресу співробітників правоохоронних органів (за ст 345 КК України), вирішується окремо питання по внесенню до ЄРДР відомостей за ознаками ч.4 ст. 296 КК України (Хуліганство), на деяких правопорушників складено адмінпротоколи", - зазначив він.

Форостяк також заявив, що один з депутатів міськради м.Чорноморськ вкусив правоохоронця за палець та наніс йому тілесні ушкодження. 

"Інший "діяч" прибув до тервиборкому з спецзасобом (балон з газом) в кишені, який не вагаючись застосував проти опонентів та правоохоронців", - додав Форостяк. 

олітсили, що натягнули на вибори "тітушні", намагаючись шляхом фізичного тиску та залякувань вплинути на роботу комісій та втрутитись таки чином у виборчі процеси, тим самим демонструючи свої зрілість, ... їх дії свідчать самі за себе, і це сором. З балонами в кишенях, з тітушнею за парканом на периметрі вибори в області відбуватись не будуть, поліція про це подбає і налаштована досить рішуче", - додав Форостяк. 

Нагадаємо, 2 червня поліція повідомила, що в результаті конфлікту у Цебриковому постраждали 13 правоохоронців. Цьому передувало анонімне повідомлення про замінування дільниці.

3 червня поліція перевіряла інформацію про замінування 4 дільниць у Великомихайлівському та Ширяївському районах: вибухонебезпечних предметів та речовин виявлено не було, роботу усіх дільниць поновили. 

У "Батьківщині" заявляють, що постанова Цебриківської виборчої комісії про проведення повторних місцевих виборів "є незаконним і суперечить рішенню одеських судів". Зокрема, вказану постанову скасував Одеський суд. 

Вибори голови та депутатів Цебриківської громади відбулися 29 жовтня 2017 р. За заявою "Батьківщини", рішення місцевої виборчої комісії визнати голову громади та депутатів від "Батьківщини" такими, що відмовились від посад, що не відповідає дійсності, є незаконним. 

Повторні вибори було призначено на 3 червня 2018 року. 

Українська правда
Теми: вибориОдеська областьполіція
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