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Вибори на Одещині: через "мінування" на дільниці прийшли менше 15% виборців

Неділя, 3 червня 2018, 23:51

На Одещині вибори до селищних та сільських об’єднаних територіальних громад завершені, триває підрахунок голосів.

Як повідомили ввечері 3 червня в облуправлінні Нацполіції, правоохоронці продовжують охороняти правопорядок на дільницях. 

Вибори відбулися у Ширяївському та Великомихайлівському районах області, де працювали 4 виборчих дільниці. 

"Публічний порядок та безпеку учасників процесу забезпечували 150 правоохоронців, з яких 100 працівників поліції та 50 – нацгвардійців. 3 червня проводилася перевірка анонімного повідомлення про замінування усіх дільниць. Обстеживши об’єкти, вибухотехніки та кінологи ніяких небезпечних предметів не виявили", - повідомили у поліції. 

Порушень публічного порядку або таких, що пов’язані з виборчим процесом, не зафіксовано, одного громадянина притягнуто до аміністративної відповідальності за ст. 174 КУпАП, заявили в облуправлінні НП.

За повідомленням "Думської", через "мінування" та скандали, що супроводжували вибори в Одеській обл, деякі дільниці відвідали менше 15% виборців.

"Така ситуація склалася на дільницях у Цебриковому і Вишневому, де реалізувати своє виборче право змогли 14,9% і 10,5% виборців відповідно. Ці дільниці відкрилися останніми. Крім того, на дільниці у Вишневому розбили термометр, через що доступ обмежили повторно", - зазначає видання.

Разом з тим на дільницях у Нікомаровці та Саханці на виборах встигли проголосувати 44,7% і 40,6% відповідно.

"Українська правда" в Threads

Теми: вибориОдеська областьполіція
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