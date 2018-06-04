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22 день голодування: Сенцову в колонії роблять внутрішньовенні ін'єкції

Понеділок, 4 червня 2018, 11:40

Незаконно засуджений в Росії український кінорежисер Олег Сенцов продовжує голодування під наглядом медиків.

Про це російському "Інтерфаксу" повідомили в прес-службі УФСВП Росії по Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

"На сьогоднішній день голодування триває. Він все також знаходиться під наглядом медичних працівників. Поки його стан здоров'я не змінюється, все стабільно", – заявив співрозмовник агентства.
Він також стверджує, що стан Сенцова "задовільний".

За словами співробітника прес-служби відомства, Сенцов отримує підтримуючу терапію - йому роблять внутрішньовенні ін'єкції.

Раніше двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан відзначала, що Сенцову, який оголосив голодування 14 травня, кожен день колють літр глюкози.

Сестра Сенцова також розповіла, що знаходиться на зв'язку з українськими політиками, "але поки ніякого прогресу не бачить".

Також Каплан заявила, що "марно переконувати Сенцова відмовитися від голодування, яке він розпочав, щоб домогтися від російської влади звільнення українських політв'язнів".

31 травня екс-кандидатка в президенти Росії Ксенія Собчак повідомила, що їй вдалося поговорити з українським політв'язнем Олегом Сенцовим і дізнатися про стан його здоров'я.

"Випало два зуба… Худий і блідий", – писала вона тоді в Твіттері.

1 і 2 червня в різних містах світу проходила глобальна кампанія за звільнення в'язнів Кремля.

"Українська правда" у Threads

Теми: Сенцовзаручники
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