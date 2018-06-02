Сенцову кожен день колють літр глюкози - сестра

Незаконно засудженому в РФ українському режисерові Олегу Сенцову, який оголосив голодування з 14 травня, кожен день колють глюкозу.

Про це у коментарі журналістам в ефірі "112 Україна" повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан.

Каплан заявила, що Сенцову колють по 1 літру глюкози на день.

"Сьогодні 20-й день голодування Олега і, звичайно, це все на тлі 4 років таборів, проблем зі здоров'ям, які тягнуться з дитинства. Я не думаю, що у нього все ідеально зараз - я впевнена, що все дуже погано", - заявила вона.

За словами Каплан, більш детальна інформація про його стан з'явиться у понеділок, коли з Сенцовим зустрінеться адвокат, через якого вона передасть йому листа. Востаннє адвокат мав зутріч з Сенцовим 15 травня.

Сестра Сенцова також розповіла, що тримає зв'язок з українськими політиками, "але поки ніякого прогресу не бачить".

Також Каплан заявила, що "марно переконувати Сенцова відмовитися від голодування, яке він почав, щоб домогтися від російської влади звільнення українських політв'язнів".

"Олег назвав цифру - 64 політв'язнів, але насправді їх набагато більше, і Олег вимагає звільнення всіх українських політв'язнів, які перебувають в Росії і в окупованому Криму", - зазначила Каплан.

Нагадаємо, 14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля.

Зокрема, 1 червня демонстрації в рамках глобальної акції #SaveOlegSentsov пройшли у Лейпцигу, Страсбургу, Ризі, Сіднеї, Стокгольмі, Женеві, Парижі, Бордо, Варшаві, Кувейті, Тель-Авіві, Лісабоні, Черкасах, Кривому Розі, Рівному, Казані та інших містах.

У Санкт-Петербурзі поліція зірвала одиночні пікети в рамках акції #SaveOlegSentsov та заарештувала кількох людей.

2 червня у центрі Києва провели акцію на підтримку політв'язнів, яких незаконно утримують чи засудили в РФ та в окупованому Криму.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ та окупованому Криму за політичними мотивами переслідуються та ув'язнені понад 70 українців.

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Інтерфакс-Україна