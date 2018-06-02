#FreeSentsov: У містах України проходять акції на підтримку політв'язнів
У центрі Києва зібралися учасники акції на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів, утримуваних в Росії.
Наразі під Стелою Незалежності на Майдані зібралося кількасот людей.
Акція проходить в рамках всесвітньої акції на підтримку Сенцова.
Організатори акції закликали брати з собою на пікет плакати і спортивні свистки і зазначали, що 2 червня "Київ покаже "червону картку" режиму Путіна", а активісти поіменно назвуть політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії і окупованому Криму, серед яких - художники, журналісти, правозахисники, студенти, кримські татари.
Заходи на підтримку в'язнів Кремля з вимогою звільнити їх провели також в Івано-Франківську і Дніпрі.
Про намір долучитися до акції раніше повідомили у посольстві США у Києві.
"Ми долучаємось до всесвітнього заклику звільнити Олега Сенцова #SaveOlegSentsov, що став жертвою російської кампанії з придушення голосів тих, хто виступають проти окупації Криму", - зазначили у посольстві.
Також акція "Free Sentsov. Free the Hostages of Kremlin" відбудеться у Лондоні на Даунінг-Стріт.
"Ми повинні зробити все можливо, щоб змусити Кремль, який зараз готується до Чемпіонату світу з футболу і планує прийняти іноземних гостей, випустити Олега Сенцова та інших політв'язнів", - зазначили організатори заходу.
14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.
28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.
1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля.
Зокрема, 1 червня демонстрації в рамках глобальної акції #SaveOlegSentsov пройшли у Лейпцигу, Страсбургу, Ризі, Сіднеї, Стокгольмі, Женеві, Парижі, Бордо, Варшаві, Кувейті, Тель-Авіві, Лісабоні, Черкасах, Кривому Розі, Рівному, Казані та інших містах.
У Санкт-Петербурзі поліція зірвала одиночні пікети в рамках акції #SaveOlegSentsov та заарештувала кількох людей.
За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ за політичними мотивами ув'язнено 64 українців.
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