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#FreeSentsov: В Україні та світі проходять акції на підтримку політв'язнів

Субота, 2 червня 2018, 11:44
#FreeSentsov: В Україні та світі проходять акції на підтримку політв'язнів
FB "Автомайдан"

У центрі Києва зібралися учасники акції на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів, утримуваних в Росії.

Наразі під Стелою Незалежності на Майдані зібралося кількасот людей.

Акція проходить в рамках всесвітньої акції на підтримку Сенцова.

Організатори акції закликали брати з собою на пікет плакати і спортивні свистки і зазначали, що 2 червня "Київ покаже "червону картку" режиму Путіна", а активісти поіменно назвуть політв'язнів, яких незаконно утримують в Росії і окупованому Криму, серед яких - художники, журналісти, правозахисники, студенти, кримські татари.

Заходи на підтримку в'язнів Кремля з вимогою звільнити їх провели також в Івано-Франківську, Черкасах, Харкові, Одесі та Дніпрі.

 
 
 
 
Фото - FB "Автомайдан"

Про намір долучитися до акції раніше повідомили у посольстві США у Києві.

"Ми долучаємось до всесвітнього заклику звільнити Олега Сенцова , що став жертвою російської кампанії з придушення голосів тих, хто виступають проти окупації Криму", - зазначили у посольстві.

Також акція "Free Sentsov. Free the Hostages of Kremlin" відбудеться у Лондоні на Даунінг-Стріт.

У США перед Білим домом організація United Help Ukraine проведе 2 червня акцію на підтримку політичних в’язнів Кремля. 

"Ми повинні зробити все можливо, щоб змусити Кремль, який зараз готується до Чемпіонату світу з футболу і планує прийняти іноземних гостей, випустити Олега Сенцова та інших політв'язнів", - зазначили організатори заходу. 

Президент Петро Порошенко у своєму Твіттері 2 червня заявив: "Ми продовжимо боротися за звільнення усіх українських політв'язнів і заручників, ув’язнених в РФ і тимчасово окупованому Криму та Донбасі".

"Вдячний всім,хто долучився до акції на підтримку Олега Сенцова по всьому світу - у Німеччині, Франції, Італії, Естонії, Литві, Швеції, Грузії, Великій Британії, Канаді, США, Португалії, Україні та навіть Росії.Весь світ обурює беззаконня та тоталітарні методи кремлівського режиму", - зазначив глава держави. 

Акції також пройшли у Відні, Берліні, Тбілісі, Лондоні, Гельсінкі, Кракові та в інших містах.  

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля. 

Зокрема, 1 червня демонстрації в рамках глобальної акції #SaveOlegSentsov пройшли у Лейпцигу, Страсбургу, Ризі, Сіднеї, Стокгольмі, Женеві, Парижі, Бордо, Варшаві, Кувейті, Тель-Авіві, Лісабоні, Черкасах, Кривому Розі, Рівному, Казані та інших містах.

У Санкт-Петербурзі поліція зірвала одиночні пікети в рамках акції #SaveOlegSentsov та заарештувала кількох людей. 

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в РФ та окупованому Криму за політичними мотивами переслідуються та ув'язнені понад 70 українців.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Сенцовполітв'язніКиївакції
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