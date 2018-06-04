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САП відкрила провадження за результатами аудиту "Військторгсервіса" МОУ

Понеділок, 4 червня 2018, 12:33

Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила провадження за результатами державного фінансового аудиту діяльності концерну "Військторгсервіс" Міністерства оборони.

Про це йдеться у відповіді НАБУ на запит нардепа Сергія Лещенка за матеріалами проекту "Марлін".

"14.09.2017 Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N 42017000000002929 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 (зловживання владою – ред.)КК України за фактами неналежного розпорядження концерном "Військторгсервіс" ввіреним державним майном", - йдеться у відповіді.

Зазначається, що у подальшому матеріали цього кримінального провадження були скеровані до Військової прокуратури Центрального регіону, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні N 42016110330000093 від 24.11.2016 за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) КК України за фактом зловживань в концерні "Військторгсервіс". 

 

Раніше повідомлялося, що Держаудитслужба провела перевірку Концерну "Військторгсервіс" Міністерства оборони за період з 2005 до вересня 2017 року і виявила численні порушення на десятки мільйонів гривень.

За даними системи YouControl, податковий борг Концерну наразі перевищує 38 мільйонів грвиень, а судова справа про банкрутство Концерну триває з березня. 

У листопаді 2016 року працівники СБУ затримали двох посадовців Концерну "Військторгсервіс" на хабарі у 900 тисяч доларів. 

Українська правда

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Теми: МіноборониАнтикорупційна прокуратуракорупція
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