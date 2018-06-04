Затриманого в Москві українця арештували на 2 місяці

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Понеділок, 4 червня 2018, 17:59

Лефортовський суд Москви арештував українського громадянина Андрія Гашенка, підозрюваного у справі про замах на контрабанду запчастин для військової техніки.

Про це повідомляє російське агентство "ТАСС" з посиланням на прес-секретаря суду Катерину Краснову.

"Суд задовольнив клопотання слідства і обрав Гашенку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк до 31 липня 2018 року", – сказала Краснова.

Зазначається також, що Гашенка підозрюють за за ч. 1 ст. 30 і ч. 1 ст. 226.1 КК РФ, що передбачає замах на контрабанду зброї, матеріалів для створення зброї та різноманітних речовин, зокрема сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин.

Раніше повідомлялося, що у Москві 31 травня затримали громадянина України за підозрою у нібито контрабанді в Україну запчастин до військової техніки.

Міністерство закордонних справ заявило про вимогу допустити свого консула до українця.

Теми: Росія
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